Шварценеггер рассказал о съёмках в «Терминаторе — 6»

Премьера шестой части франшизы назначена на май 2018 года.

69-летний актёр Арнольд Шварценнеггер подтвердил, что снимается в шестой части «Терминатора». По его словам, у режиссёра Джеймса Кэмерона есть хорошие идеи для продолжения фильма, сообщает MOS.news.

Премьера шестой части «Терминатор: Генезис 2» назначена на май 2018 года. Ранее в Сети была информация, что шестая часть не станет последней, и «железный» Арни может появиться и в седьмом фильме.

Напомним, в пятой части боевика Шварценеггер играет роль постаревшего робота-андроида модели Т-800 по имени Папс. Он оберегает Сару, мать будущего лидера сопротивления человечества Джона Коннара. Картина вышла на экраны в 2015 года.