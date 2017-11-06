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Шведский автомобиль обновил рекорд скорости для серийных машин

Новая планка скорости – 447 километров в час.

Компания Koenigsegg официально стала рекордсменом по максимальной скорости движения развитой серийным автомобилем, сообщает Lenta.ru. Гордость компании — Koenigsegg Agera RS обновил рекорд на американском автобане. На закрытом участке трассы в районе города Парамп, штат Невада, он разогнался до 447 километров в час. Отмечается, что за рулём машины находился профессиональный пилот. Запись рекорда опубликована на видеохостинге Youtube.

Koenigsegg Agera RS оснащена 5-литровым двигателем с двумя турбинами, его мощность — 1360 лошадиных сил. Этого хватило, чтобы значительно улучшить предыдущий рекорд, который держался 7 лет – в 2010 году Bugatti Veyron Super Sport удалось разогнать до 431 километра в час.

Текст: Аркадий Кимеев.
Видео: Youtube/Julian Thomas
Фото: Google Images.

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