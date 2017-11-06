Шведский автомобиль обновил рекорд скорости для серийных машин

Компания Koenigsegg официально стала рекордсменом по максимальной скорости движения развитой серийным автомобилем, сообщает Lenta.ru. Гордость компании — Koenigsegg Agera RS обновил рекорд на американском автобане. На закрытом участке трассы в районе города Парамп, штат Невада, он разогнался до 447 километров в час. Отмечается, что за рулём машины находился профессиональный пилот. Запись рекорда опубликована на видеохостинге Youtube.

Koenigsegg Agera RS оснащена 5-литровым двигателем с двумя турбинами, его мощность — 1360 лошадиных сил. Этого хватило, чтобы значительно улучшить предыдущий рекорд, который держался 7 лет – в 2010 году Bugatti Veyron Super Sport удалось разогнать до 431 километра в час.