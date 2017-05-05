Сибдепо приглашает кемеровчан на праздничный пикник «На Орбите Победы»

Интернет-журнал «Сибдепо», радиостанции «Серебряный дождь» и «НАШЕ Радио» организуют в честь Дня Победы большой праздничный пикник на открытом воздухе в самом центре города. Мы приглашаем всех кемеровчан и гостей города в сквер у Театра для детей и молодёжи (у «Орбиты»). Праздничный пикник состоится 9 мая с 14:00 до 17:00.

Площадка будет разделена на несколько тематических зон, так что вы сможете найти себе развлечение по душе.

Одной из центральных зон станет выставка ретроавтомобилей от кемеровского клуба любителей авто-мото старины «Ретрогуберния». Все желающие смогут не только посмотреть на машины прошлых лет, но и сфотографироваться с ними.

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Для тех, кто проголодается, мы приготовим бесплатные угощения, чай, лимонад.

Во время пикника будут проходить различные конкурсы и розыгрыши. Главным призом станет гироскутер. Самые сильные смогут побороться за антирадар – в одной из игровых зон пройдут соревнования по армрестлингу.

В центре сквера расположатся диджейский пост и зона с профессиональным фотографом. Гости пикника смогут подержать в руках оружие времен Великой Отечественной войны, примерить гимнастёрку и сделать бесплатную моментальную фотографию.

Для детей будет отдельная зона с аниматорами, ходулистами, аквагримом, огромными мыльными пузырями, сладкой ватой, конкурсами и играми. Также маленькие гости пикника смогут посмотреть химическое шоу Профессора Ашдваошкина.

На бесплатном мастер-классе все желающие смогут научиться делать броши из георгиевских ленточек.

Также сейчас в нашей группе «Вконтакте» проходит розыгрыш лазер-радар-детектора RD-55. Чтобы его выиграть, нужно вступить в группу «Сибдепо», сделать репост записи и не удалять ее до конца розыгрыша. Победителя определим вечером 8 мая.

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Пикник «На орбите Победы» уже стал традиционным: мероприятие пройдёт в третий раз. В 2016 году пикник Сибдепо посетили три тысячи человек.

Приходите, будем рады вас видеть! 9 мая с 14:00 до 17:00.