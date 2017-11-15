Сибдепо разыгрывает билеты на мотивационное шоу Ника Вуйчича

Интернет-журнал о жизни в Кузбассе «Сибдепо» разыгрывает два билета на двоих на мотивационное шоу Ника Вуйчича «Жизнь без границ». Розыгрыш проходит в нашей группе «ВКонтакте» и продлится до 24 ноября.

Мотивационное шоу Ника Вуйчича пройдёт 26 ноября в Новосибирске. На выступлении Ник расскажет свою историю, поделится секретами вдохновения, расскажет, как найти в себе силы жить дальше и убрать ограничения и страхи. Ник будет общаться со зрителями на английском языке, однако зрителям бояться не стоит: на площадке будет осуществляться синхронный перевод на русский.

Ник Вуйчич – известный на весь мир австралийский мотивационный оратор, рождённый с синдромом тетраамелии – редким наследственным заболеванием, из-за которого у Ника отсутствуют все четыре конечности. Однако это не мешает ему заниматься плаванием, гольфом, футболом, прыжками с парашютом.

По признанию оратора, его миссия – помочь людям найти свой путь в жизни. Выступления Ника, в основном, обращены к детям и молодёжи – таким образом он надеется активировать в них поиск смысла жизни и развития своих способностей. Уже более восьми миллионов человек по всему миру стали успешнее и счастливее после его шоу.

Уже сейчас для читателей Сибдепо действует скидка 15% по промокоду SIBDEPO на площадке продаж.

Мотивационное шоу состоится 26 ноября в 13:00 в Новосибирском экспоцентре по адресу: ул. Станционная, 104.