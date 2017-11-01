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Сибирский школьник пойдет под суд за исправления в дневнике

Сибирский школьник пойдет под суд за исправления в дневнике

16-летний гимназист взломал систему электронного дневника и целый месяц исправлял в нём оценки.

Как было установлено следствием, весной 2016 года 16-летний учащийся одной из гимназий Новосибирска с помощью специальной компьютерной программы получил логин и пароль администратора электронного журнала учебного заведения. Эти сведения он сообщил своему однокласснику.

Получив доступ к «электронному дневнику», в течение месяца следующего учебного года гимназист исправлял плохие оценки себе и своим друзьям.

«В ноябре 2016 года преподаватели гимназии заметили внесенные в электронный журнал изменения и сообщили об этом в полицию. После проведения проверки по данному факту было возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. За взлом электронной системы школьник может получить наказание на срок до двух лет, либо штраф в размере до 200 000 рублей.

Текст: Алла Мождженская.
Фото: Google Images.

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