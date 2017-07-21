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Siemens намерен прекратить поставку оборудования для госзаказов в РФ

Такое решение принято из-за турбин производства Siemens, которые незаконно доставили в Крым.

Siemens намерен прекратить поставки в России оборудования для производства электроэнергии по госзаказам. Также концерн планирует выйти из компаний «Интеравтоматика», в которой ему принадлежит 46% акций.

«Siemens пока что останавливает имеющиеся контракты с подконтрольными государству клиентами в России на поставки компонентов для электростанций. Siemens получил надежную информацию о том, что все четыре газовые турбины, которые предназначались для проекта в Тамани, летом 2016 года были модифицированы и вопреки четким контрактным договорённостям доставлены в Крым», — цитируют «Ведомости» выдержку из заявления концерна.

Siemens уже подал иск в арбитражный суд Москвы к компании «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») и к СП с «Силовыми машинами» из-за труб. Суд оставил иск без движения до 21 августа.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://www.siemens.com

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