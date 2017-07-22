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Синхронное плавание переименовано в артистическое

Синхронное плавание переименовано в артистическое

Решение принадлежит конгрессу Международной федерации плавания.

22 июля на конгрессе Международной федерации плавания (FINA) в Будапеште было принято решение о переименовании синхронного плавания в артистическое. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям», — цитирует ТАСС исполнительного директора FINA Корнела Маркулеску.

Между тем, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская негативно относится к решению FINA.

«Мы отрицательно относимся к принятому решению, — сказала Покровская. — Нас вполне устраивало прежнее название, ведь это прежде всего синхронное плавание. Не знаю, что это за каприз, кому и чем претило прежнее название. Впрочем, сути нашего вида спорта это не изменит».

Синхронное плавание входит в программу летних Олимпийских игр с 1984 года. Начиная с ОИ-2000 в Сиднее все золотые медали выигрывала российская сборная.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://commons.wikimedia.org/

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