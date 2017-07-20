Синоптики дали предварительный прогноз на август в Кузбассе

Синоптики дали предварительный прогноз погоды на последний месяц лета в Кемеровской области.

«В августе среднемесячная температура воздуха составит +13, +18°С, что в пределах нормы, — рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. — В северных районах региона будет прохладнее на один градус».

По словам собеседницы издания, в первой половине месяца в ночное время будут преобладать температуры от +7 до +12°С, местами до +17°С, в дневное — от +21°С до +26°С, по югу до +31°С. Во второй половине месяца похолодает. Средние ночные температуры составят +4, +9°С, возможны заморозки, средние дневные — +15, +20°С.

Что касается осадков: ожидается, что их количество будет в пределах нормы. Дожди пройдут в большинстве дней первой и третьей декады месяца, а также в отдельные дни второй декады.

Наталья Полуэктова отметила, что прогнозы на месяц делают в Росгидромете на основании математических расчётов. Они предварительны и могут оправдаться не полностью.