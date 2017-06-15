Синоптики дали предварительный прогноз на июль в Кузбассе

Синоптики дали предварительный прогноз на июль в Кемеровской области. Во втором месяце лета жарких дней будет больше, чем прохладных.

«Июль будет в пределах нормы, — рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. — Среднемесячная температура составит +16, +22°С, в северных районах температура будет ниже нормы на один градус. Осадки пройдут, преимущественно, в первой декаде. В целом, месяц ожидается хорошим».

Согласно предварительному прогнозу, в июле кузбассовцам стоит ждать перепадов температур. В начале месяца будет тепло (+20, +25°С), к концу первой декады дневные температуры понизятся до +14, +19°С. Вторая декада ожидается жаркой, в отдельных районах в светлое время суток столбики термометров достигнут отметки в +33°С. Третья декада начнётся с относительно прохладной погоды (в среднем +17, +22°С днём), потом потеплеет до +35°С. В целом, будет комфортно. Похоже, в Кузбасс наконец-то пришло настоящее лето, что не может не радовать.