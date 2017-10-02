Синоптики дали прогноз погоды в Кузбассе на первую неделю октября

В первой неделе октября погода в Кузбассе ожидается прохладной. Во вторник дневная температура составит +3, +8°С, по югу области – +13°С. В ночь же похолодает до 0, +5°С, при прояснении – до -5°С.

В среду на погоду будет оказывать влияние южный циклон. Местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом температура будет на том же уровне, что и во вторник.

В четверг специалисты прогнозируют прохождение холодного атмосферного фронта. В отдельных районах области пройдут осадки. Температура днём достигнет +3, +8°С, а ночью – -3, +2°С.

В пятницу дневная температура будет в пределах +1, +6°С, а ночная – -1, -6°С. Также возможны осадки от небольших до умеренных в виде дождя и мокрого снега, в ночные часы – снег.

Выходные дни на этой неделе ожидаются прохладными. В Кемерове будет преимущественно без осадков. Температура воздуха по области в субботу и в воскресенье днём составит всего -3, +2°С, а в ночные часы будет понижаться до -2, -7°С, местами до -12°С.

Как рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова, ожидается, что в первую декаду октября температура в регионе будет ниже на 1 – 1,5°С, по сравнению с нормой.