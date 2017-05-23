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Синоптики и МЧС предупреждают кузбассовцев о штормовом ветре и грозах

Усиление ветра ожидается завтра, 24 мая 2017 года.

В среду, 24 мая, на территории Кузбасса ожидается усиление южного ветра до 15-20 м/с, а местами и до 25 метров в секунду. Сотрудники МЧС и синоптики просят кузбассовцев учесть данную информацию и быть осторожными.

«Кроме сильного ветра в регионе ожидаются дожди и грозы. Это связано с фронтальными разделами. Завтра будет у нас прохождение тёплого атмосферного фронта и усиление ветра. Местами воздух прогреется до 28°С», — рассказала Сибдепо пресс-секретарь кемеровского Гидрометцентра Наталья Полуэктова.

По словам собеседницы онлайн-журнала, ветреная погода сохранится до конца недели. 25 и 26 мая в регионе порывы ветра местами будут достигать 22 м/с.

Напомним, на этой неделе температура воздуха в Кузбассе будет колебаться от -2 до +33°С.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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