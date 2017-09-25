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Синоптики назвали причину снегопадов в Кузбассе

Синоптики назвали причину снегопадов в Кузбассе

В выходные специалисты зафиксировали осадки практически на всей территории региона.

В воскресенье, 24 сентября, в нескольких городах Кузбасса выпал первый снег. Как рассказала Сибдепо пресс-секретарь кемеровского Гидрометцентра Наталья Полуэктова, спровоцировала такие осадки холодная арктическая воздушная масса.

«В ночь с 23 на 24 сентября мы зафиксировали снег в Таштаголе, Новокузнецке и Мариинске, а мокрый снег – в Тяжине, Тисуле и Киселёвске. 24 сентября снег шёл в Междуреченске и Мариинске, а в Тайге – мокрый снег. При этом в большей части региона шли дожди», – добавила собеседница издания.

По её словам, также в воскресенье «были отложения мокрого снега» в Тяжине, Мариинске, Киселёвске и Новокузнецке. Сегодня ночью, 25 сентября, снег прошёл в Тайге, Мариинске и Усть-Кабырзе.

При этом в Кемерове метеостанция не зафиксировала снега. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни погода в регионе не изменится.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: giphy.com.
Фото: Сибдепо.

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