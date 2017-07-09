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Скрыть это уведомление. Введите заголовок Синоптики: неделя в Кузбассе начнётся с дождей и гроз

Синоптики: неделя в Кузбассе начнётся с дождей и гроз

При этом в регионе будет тепло.

Кузбасские синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели. Согласно сообщению Кемеровского гидрометцентра, в понедельник днём в среднем по области ожидается от +21 до +26°С, ночью – от +10 до +15°С. Пройдут дожди, град и грозы. Утром в отдельных районах будет туман. Порывы ветра могут достигнуть 19 метров в секунду.

Конкретно в областном центре дневная температура воздуха составит от +24 до +26°С, ночная – от +11 до +13°С. Пройдут осадки. Во время грозы ветер разгонится до 15 метров в секунду.

Подробный прогноз на всю следующую неделю синоптики Кемеровского гидрометцентра предоставят 10 июля во второй половине дня.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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