Новости
Кузбасс

Синоптики прокомментировали дым в Кемерове

Он образовался из-за морозной и безветренной погоды.

17 января жители столицы Кузбасса пожаловались синоптикам на дым с едким запахом. В Кемеровском гидрометцентре рассказали о причинах его образования.

«Это связано с тем, что в городе стоит морозная и безветренная погода, — сообщила Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. — В воздухе накапливаются вредные вещества, которые не рассеиваются. Сегодня прошло небольшое превышение по саже. Дым развеется, как только усилится ветер. Опасности для людей нет».

По словам собеседницы издания, уже 18 января в столице Кузбасса ожидается усиление юго-западного ветра до семи метров в секунду, в целом по региону — до 13 м/с.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Цена недели

Сколько стоит сходить в баню в Кемерове

Сибдепо узнал, сколько стоит провести час в общественных кемеровских банях
Новости

В Кузбассе назначили заместителя губернатора по инвестициям и инновациям

Должность занял Станислав Черданцев.
Новости-суровости

Новости-суровости: неделя красивых слов

Самые трэшовые новости недели
Фоторепортажи

Бороться нельзя сдаваться: уборка снега в Кемерове

10 января мэр Илья Середюк провёл рабочий объезд города

Сегодня в Кемерове

Популярное