Синоптики прокомментировали дым в Кемерове

17 января жители столицы Кузбасса пожаловались синоптикам на дым с едким запахом. В Кемеровском гидрометцентре рассказали о причинах его образования.

«Это связано с тем, что в городе стоит морозная и безветренная погода, — сообщила Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. — В воздухе накапливаются вредные вещества, которые не рассеиваются. Сегодня прошло небольшое превышение по саже. Дым развеется, как только усилится ветер. Опасности для людей нет».

По словам собеседницы издания, уже 18 января в столице Кузбасса ожидается усиление юго-западного ветра до семи метров в секунду, в целом по региону — до 13 м/с.