Синоптики рассказали, чего ждать кузбассовцам в ближайшие выходные

Синоптики кемеровского Гидрометцентра дали предварительный прогноз погоды на ближайшие выходные в Кузбассе. В ближайшее время в регионе продолжится похолодание, будет сильный ветер и местами метели.

В пятницу, 10 ноября, в Кузбассе усилятся порывы северного ветра до 19 м/с. В дневное время столбик термометра не поднимется выше отметки 0°С, а ночью ожидается похолодание до -13°С, при прояснениях столбик термометра опустится до -18°С.

В субботу, 11 ноября, порывы северного ветра будут достигать 18 м/с. Местами по региону ожидаются метели и снегопады от небольших до умеренных. Днём температура воздуха будет варьироваться от -6 до -11°С, а ночью похолодает до -20°С. При сохранении облачности столбик термометра будет показывать -9, -14°С.

В воскресенье, 12 ноября, температурный режим останется примерно таким же, как и в предыдущие сутки. Сменится направление и сила ветра – он будет юго-восточным с порывами до 13 м/с.

Начало следующей недели также будет морозным. Днём в понедельник, 13 ноября, ожидается около -8°С, а ночью – от -15 до 20°С.