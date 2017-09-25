Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе в последние дни сентября

По прогнозам Кемеровского гидрометцентра, с 26 сентября до 1 октября в Кузбассе будет неустойчивая и прохладная погода. Ожидается, что в регионе будут практически ежедневные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура же не поднимется выше +8°С.

Так, во вторник днём воздух прогреется до +2, +7°С, ночью столбик термометра опустится до -3, +2°С. В среду на северо-западе региона ожидается дождь и мокрый снег, усиление ветра до 13 м/с. Днём температура не превысит +3, +8°С, а ночью — 0°С.

«В четверг характер погоды существенно не изменится, — сообщили в Гидрометцентре. — По югу Кузбасса ожидается прохождение тёплого атмосферного фронта, но особого тепла он не принесёт».

В пятницу синоптики прогнозируют прохождение холодного фронта, усиление ветра до 12-17 м/с. Однако существенных изменений в градусах это не принесёт. В этот день пройдут осадки от небольших до умеренных в виде дождя и мокрого снега.

Выходные ожидаются прохладными и пасмурными. В субботу температура будет +1, +6°С днём и -4, +1°С ночью. В воскресенье — +2, +7°С днём, и -4, +1°С — ночью.