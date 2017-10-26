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Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе в последние выходные октября

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе в последние выходные октября

В регионе сохранится неустойчивая погода.

Синоптики дали прогноз погоды в Кузбассе на последние выходные октября. Так, в пятницу, 27 октября, местами в регионе ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Дневная температура составит -2, +3°С, ночью похолодает до -2, -7°С, при прояснениях – до -12°С.

В субботний день по области в среднем потеплеет до +2, +7°С, а в Кемерове – до +4°С. В ночные часы столбик термометра опустится до 0, -5°С.

При этом в воскресенье специалисты прогнозируют прохождение холодного атмосферного фронта. Западный ветер будет усиливаться до 20 м/с, начнутся осадки. Днём температура будет слабоположительной, а ночью понизится до -2, -7°С.

В Кемеровском гидрометцентре добавили, что выходные дни на этой неделе будут пасмурными из-за влияния атлантического циклона. Практически ежедневно будут наблюдаться осадки: при низких температурах – в виде мокрого снега и снега, при положительных – в виде дождя. Соответственно, возможны гололедные явления. Кузбассовцев призывают быть осторожными.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: giphy.com.
Фото: pixabay.com.

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