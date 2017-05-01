Новости
Кузбасс
Синоптики рассказали о погоде в начале рабочей недели в Кузбассе

Синоптики рассказали о погоде в начале рабочей недели в Кузбассе

Днём температура в регионе составит +1, +6°C.

Специалисты ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» подготовили прогноз погоды на 2 мая в Кузбассе. Синоптики сообщают, что ночью в регионе будет холодно – от 0 до -5°C. При этом днём немного потеплеет – до +1, +6°C.

В большинстве районах Кемеровской области пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах региона возможны гололедные явления.

Ночью скорость ветра составит 4-9 м/с, при порывах – 17 м/с. Днём ветер усилится до 12-17 м/с.

Ранее Сибдепо сообщал, что 1 мая Кузбасс засыпало снегом. Фото последствий обильных снегопадов можно посмотреть по ссылке.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Экспертиза

Проверяем «звёздность» гостиницы «Кузбасс»

Сибдепо вместе с экспертами проверил, соответствует ли гостиница трём звёздам
Спецпроекты

5 претензий к фестивалю Grelka Fest

Даём слово тем, кто против "Грелки" (оказывается, есть и такие)
Новости

В Кузбассе замгубернатора по ЖКХ и дорогам ушёл в отставку

Исполнять обязанности вице-губернатора будет Дмитрий Кудряшов.
Новости

В Кузбассе назначили начальника департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Должность руководителя департамента теперь занимает Олег Опарин.

Сегодня в Кемерове

Популярное