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Синоптики рассказали, сколько продержится снежный покров в Кузбассе

Синоптики рассказали, сколько продержится снежный покров в Кузбассе

Специалисты Кемеровского гидрометцентра прогнозируют потепление в середине недели.

29 октября и ночью 30 октября в Кузбассе выпал снег. Синоптики рассказали, долго ли продержится снежный покров в регионе.

«В Тисуле высота снежного покрова составила 5 см, в Кемерове – 2 см, а по югу региона – от 3 до 6 см. В среду и четверг мы ожидаем поступления тёплой воздушной массы. В среду дневная температура будет в пределах +2 – +7°C, а в четверг повысится до +5 – +10°C. Поэтому снежный покров сейчас можно назвать временным», – рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Собеседница издания добавила, что несмотря на потепление снежный покров, возможно, останется в горных районах региона. При этом в выходные дни в области вновь похолодает.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: giphy.com.
Фото: pixabay.com.

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