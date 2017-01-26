Синоптики: в конце недели в Кузбасс вернутся морозы

Ожидается, что уже в ночь с 26 на 27 января в регионе похолодает до -35°С.

В Кузбасс возвращается морозная погода. Холодать в регионе начнёт уже в ближайшую ночь. Температура воздуха понизится до -25, -30°С, местами до -35°С. Порывы юго-восточного ветра усилятся до 15 метров в секунду.

В пятницу дневная температура воздуха составит от -20 до -25°С, местами от -13 до -18°С, ночная – от -18 до -23°С, при прояснениях до -33°С. Осадков не ожидается.

На день субботы синоптики прогнозируют от -13 до -18°С, в отдельных районах от -6 до -11°С, на ночь – около -17°С, при прояснениях до -29°С.

В воскресенье днём температура будет в пределах от -5 до -10°С, местами до -15°С, ночью – до -20, -25°С, местами до -30°С.

В начале следующей недели в Кузбассе сохранится морозная погода. В понедельник днём ожидается от -10 до -15°С, местами от -5 до -10°С, ночью – от -20 до -25°С, местами до -30°С.

Пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова рассказала Сибдепо в целом о погоде в январе.

«В первой декаде месяца выпало много снега, во второй были морозные дни и мало осадков, по третьей итоги пока не подведены», — сообщила собеседница издания.

По словам Натальи Полуэктовой, в первой декаде температура была выше климатической нормы, во второй — ниже нормы. В третьей декаде была как тепло, так и морозно. Итоги всего месяца подведут в начале февраля.