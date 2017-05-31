Синоптики: ветер в Кузбассе не будет таким же разрушительным, как в Москве

Непогоду в наш регион принёс другой циклон.

В начале этой недели всю Россию ужаснула новость о разрушительном урагане в Москве и области: в результате буйства стихии 16 человек погибли, более 100 пострадали.

30 мая непогода пришла в Кузбасс и многие жители региона задались вопросом: а не ожидает ли нас такой же мощный ураган, как в российской столице? Синоптики Кемеровского гидрометцентра утверждают, что такого не будет.

«В Москве было совсем другое, — рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. — Там сформировался мощный атлантический циклон, город оказался практически в его центре, порывы ветра достигали 28-30 метров в секунду. Постепенно этот циклон стал смещаться, но не к нам, а в сторону Ханты-Мансийского автономного округа, Салехарда. И он теряет силу».

По словам собеседницы издания, к Кузбассу подошёл другой циклон — южный. Он сформировался в районе Казахстана.

«Циклоны проходят с тёплыми или холодными фронтами, — объяснила Наталья Полуэктова. — Сегодня, 31 мая, мы попадаем под влияние холодного фронта южного циклона. Порывы ветра могут достигнуть 23 метров в секунду. Будут дожди и грозы. Возможен град. Ночью похолодает до +4, +9°С. Затем пройдёт тёплый фронт, который принесёт повышение температуры воздуха».

Ранее Сибдепо публиковал предварительный прогноз на неделю. Смотрите его здесь.