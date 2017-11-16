16 ноября синоптики зафиксировали в Кузбассе 30-градусный мороз. Ранее Сибдепо сообщал, что жителей региона предупреждали о резком похолодании до -34°С.

«Арктические воздушные массы, о которых мы говорили, больше всего повлияли на Томскую область и Красноярский край. Там температуры опускались до -33°С – -35°С. В Кузбассе в нескольких территориях мороз усилился под утро. Если ночью самая минимальная отметка по области, -29°С, была в Юрге, то в 9:00 там уже похолодало до -30°С. В Яе метеостанции зафиксировали -29°С, то же самое было в Тисуле, а в Мариинске – -28°С», – рассказала Сибдепо пресс-секретарь кемеровского Гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Она отметила, что, возможно, в каких-то районах региона, где нет метеостанций, температура опускалась ещё ниже.

«В Кемерове ночью мы зафиксировали -25°С. К 9:00 в областном центре похолодало до -26°С. После этого началось повышение температуры. Уже к 10:00 потеплело до -21°С», – пояснила собеседница онлайн-журнала.

На юге области было теплее. Например, ночью в Таштаголе температура воздуха составила -18°С. Хотя до этого днём там было всего -2°С.

Сегодня синоптики прогнозируют, что в Кемерове днём температура установится в пределах -13°С – -15°С, а по области будет -17°С – -20°С.

«В целом, морозы у нас будут ослабевать. В пятницу мы ожидаем ещё морозный день. В субботу возможно прохождение тёплого фронта. Однако уже точно можно сказать, что самый пик морозов уже прошёл», – сказала Наталья Полуэктова.

По её словам, за осенний период сегодня ночью были первые самые низкие температуры. В конце недели в регионе возможны снегопады и ветреная погода.

В департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области изданию сообщили, что резкое похолодание не вызвало проблем в теплоснабжении.