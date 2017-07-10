Синоптики: жаркие дни в Кузбассе ещё будут, но не на этой неделе

С 10 по 16 июля в области ожидается дождливая погода.

Нынешняя неделя в Кузбассе ожидается дождливой. Жары в ближайшие дни не предвидится, зато осадков будет, хоть отбавляй.

Во вторник днём столбик термометра задержится на отметках +21, +26°С, при облачности будет +16, +21°С. На ночь синоптики обещают +9, +14°С.

В среду днём температура воздуха будет держаться в пределах +21, +26°С, ночью — +10, +15°С.

В четверг дневная температура воздуха составит +21, +26°С, ночная – около +12°С. Порывы северо-западного ветра достигнут 17 метров в секунду.

В пятницу температура воздуха понизится до +17, +22°С. Так будет днём. Ночью похолодает ещё сильнее – до +8, +13°С. Ветер усилится до 18 метров в секунду.

В субботу днём ожидается от +17 до +22°С, ночью – около +10°С. В воскресенье в светлое время суток будет +13, +18°С, в тёмное — +7, +12°С.

Синоптики заверяют – жаркое лето в Кузбасс ещё вернётся. Только пока неизвестно, когда. Предварительно, раньше 18 июля это не произойдёт, сообщила Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.