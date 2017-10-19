СК: эксперты признали «пьяного» мальчика из Балашихи трезвым

В крови погибшего в ДТП Балашихе 6-летнего мальчика, прозванного в СМИ «пьяным», не было следов алкоголя. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома России со ссылкой на результаты комплексной судебной экспертизы.

Специалисты выяснили, что врач, который проводил судебно-медицинскую экспертизу тела погибшего ребёнка и выявил следы алкоголя, нарушил положения действующих норм.

«Обвиняемый произвёл изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле», – пояснили в ведомстве.

При этом эксперт должен провести биохимическое исследование, но он не сделал этого. В итоге в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

«Я взбешен тем, что врача по-прежнему обвиняют в халатности. Получается, что он отделается штрафом и все. Я уже неоднократно говорил и настаиваю, что здесь имел место предварительных сговор с целью подмены результатов анализов. В итоге моего сына сделали пьяным, а Алисову трезвой, чтобы смягчить ее участь», – прокомментировал «Газете.Ru» результаты экспертизы отец погибшего ребёнка Роман Шимко.

Напомним, резонансное ДТП произошло 23 апреля. Тогда 31-летняя женщина за рулём Hyundai Solaris во дворе дома в микрорайоне Павлино в Балашихе насмерть сбила ребенка. В июне следователь вызвал отца мальчика и вручил ему заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в крови его сына в момент аварии нашли 2,7 промилле алкоголя.