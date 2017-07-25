СК Кузбасса: по факту выброса угля и газа на шахте «Анжерская-Южная» возбудили уголовное дело

По факту выброса угля и газа на шахте «Анжерская-Южная» правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ). Об этом рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета.

Напомним, ЧП на предприятии произошло вечером 24 июля. В тот момент под землёй находились 79 человек. 78 горняков смогли самостоятельно подняться на поверхность. Один рабочий остался под землёй, предположительно, он находится под завалами.

«В настоящее время горноспасатели продолжают разбирать завалы и ведут поиски пропавшего 32-летнего горняка», – пояснили Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Ранее онлайн-журнал сообщал, что по факту произошедшего проверку проводит прокуратура.