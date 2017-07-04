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СК Кузбасса проверит детский лагерь, где обнаружили плохую питьевую воду

СК Кузбасса проверит детский лагерь, где обнаружили плохую питьевую воду

Ранее стало известно, что из-за нарушения из учреждения вывезли более 350 детей.

Правоохранители начали доследственную проверку по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг в детском лагере под Новокузнецком. Напомним, из учреждения вывезли 358 детей из-за небезопасной питьевой воды, в которой было превышено содержание сероводорода. Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора.

«В ходе проверки будут изучены документы в детком лагере, установлен собственник и лицо, отвечающее за безопасность учреждения», – пояснили Сибдепо в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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