СК проводит проверку после появления в Сети фото кемеровчанки, прикурившей от свечей в храме

Следственный комитет Кузбасса проводит проверку после публикации в Сети фото, на которой запечатлена женщина, прикуривавшая от свечей в храме. Эту информация выявили в одной из соцсетей. На странице имеется запись, что женщина является кемеровчанкой.

«В рамках проверки будет установлено, действительно ли женщина является жительницей Кемеровской области, принадлежит ли ей фотография», — сообщили в пресс-службе областного Следкома.

По результатам проверки правоохранители примут соответствующее процессуальное решение. Ход проведения проверки взят на контроль руководством регионального следственного управления.