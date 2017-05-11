Сколько детей рождаются вне брака в Кузбассе

В 2016 году в регионе на свет появились 16 953 мальчика и 15 751 девочка.

В 2016 году в Кузбассе родились 16 953 мальчика и 15 751 девочка. Также по итогам прошлого года в регионе насчитали 407 двоен и 5 троен, появившихся на свет. Такие данные опубликовал Кемеровостат в сборнике «Итоги демографического развития области в 2016 году».

Специалисты выяснили, что в прошлом году 8811 детей или 27% в Кузбассе родились вне брака. Из них 13,8% были зарегистрированы по заявлению матери, а 13,2% – по совместному заявлению родителей. При этом в зарегистрированном браке живыми появились на свет 32 704 младенца.

В целом, в 2016 году общее число родившихся снизилось на 3,6%, по сравнению с 2015 годом.

Ранее Кемеровостат также опубликовал информацию о том, в каком возрасте кузбасские женщины чаще всего выходят замуж.