Сколько хотят получать выпускники вузов Кузбасса и других регионов Сибири

HeadHunter составил рейтинг зарплат, которые хотят получать выпускники ведущих сибирских вузов.

Возглавил рейтинг Новосибирский государственный университет. Его выпускники хотят получать в среднем 52 271 рубль.

На втором и третьем месте также расположились новосибирские вузы – НГМУ и НГТУ. Зарплатные ожидания их выпускников составляют 47 155 рублей и 44 050 рублей соответственно.

Первый кузбасский вуз, попавший в рейтинг, оказался на восьмой позиции. Молодые люди, окончившие СибГИУ, ожидают зарплату в 39 939 рублей.

КемГУ находится на 23-ей строке (35 920 рублей), КемТИПП (университет) – на 33-ей (32 948 рублей), КузГТУ – на 41-ой (28 087 рублей). На последнем, 42 месте, расположился АлтГПУ (27 337 рублей).

«Для аналитики мы смотрели всех выпускников, не разделяя их по опыту работы. При этом, понятно, что молодые специалисты называют гораздо скромные суммы, чем опытные профессионалы», — заявила руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук.

В разговоре с корреспондентом Сибдепо Елана Таращук отметила, что зарплатные ожидания выпускников, как правило, соответствуют тому, что им готовы предложить работодатели. Иногда начальство готово заплатить даже больше. Собеседница издания также уточнила, что при составлении рейтинга учитывались пожелания как новоиспечённых, так и уже давно дипломированных выпускников.