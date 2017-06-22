Сколько кузбасских девушек выходят замуж в возрасте от 16 до 19 лет

Всего в 2016 году в Кемеровской области заключили брак 16,9 тыс. пар.

В 2016 году в Кемеровской области заключили брак 16,9 тыс. пар. Как сообщает Кемеровостат, 328 парней женились в возрасте 16-19 лет. В том же возрасте около 1166 девушек вышли замуж.

В прошлом году женщины чаще всего предпочитали вступать в брак в возрасте 20-24 лет (45,8% браков), а мужчины – в возрасте 25-29 лет (58,2%). Всего в 16-29 лет в регионе официально оформили отношения 9115 мужчин и 10 326 женщин.

Специалисты региональной службы статистики также выяснили, что в Кузбассе сократилась внебрачная рождаемость у молодых родителей. В 2016 году вне зарегистрированного брака в регионе у матерей в возрасте 16-29 лет родилось 26,7% детей, тогда как в 2012 году этот показатель составлял 29,5%.

Ранее Сибдепо сообщал, что в зарегистрированном браке в 2016 году на свет появились 32 704 младенца.