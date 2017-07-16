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Скончался исполнитель роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова Владимир Толоконников

Скончался исполнитель роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова Владимир Толоконников

Актёра похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Скончался актёр театра и кино Владимир Толоконников. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя театра Лермонтова в Алма-Ате, где работал Толоконников. Актёру было 74 года.

«Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью в Москве. Его сын написал мне об этом в четыре утра (01:00 мск)», – цитирует агентство собеседницу.

По словам источника, Владимир Толоконников вернулся в столицу после съёмок в Геленджике. Похоронят актёра на Троекуровском кладбище в Москве.

Владимир Толоконников – казахстанский и советский актёре театра и кино. Широкую известность получил в 1988 году благодаря роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

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