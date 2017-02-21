Скорая не приехала к годовалой новокузнечанке из-за кадрового голода

Главный врач ГБУЗ КО «Новокузнецкая станция скорой медицинской помощи» Рамиль Гайнулин рассказал, почему медики не приехали к годовалой девочке. Напомним, вечером 16 февраля у ребёнка поднялась температура и началась рвота. Через два часа родители вызвали скорую, однако никто так и не приехал. Прождав более двух часов, отец девочки отменил вызов и отвёз ребёнка в больницу самостоятельно.

«Ребёнок был госпитализирован с диагнозом ОРВИ. Второй диагноз – кишечная инфекция. Температура при поступлении в больницу была 38,3°С. Общее состояние оценивалось как средней степени тяжести. На 21 февраля предполагается выписка ребёнка вместе с мамой домой», – сказал Рамиль Гайнулин ИА «Город Новостей».

По его словам, в ту смену работали две линейные бригады. На момент поступления звонка в очереди уже стояли шесть вызовов.

«Спустя час поступило ещё четыре сигнала. То количество вызовов, которое имелось на тот момент, очевидно и объективно превышало возможности работающих бригад скорой помощи», – добавил Рамиль Гайнулин.

Как пояснили Сибдепо в пресс-службах региональных Следственного комитета и прокуратуры, в настоящее время проверка по этому происшествию продолжается. Специалисты всё ещё устанавливают все обстоятельства событий вечера 16 февраля.