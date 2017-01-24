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Скорый поезд «Новокузнецк – Новосибирск» перестанет курсировать по субботам

Изменения вступят в силу 28 января 2017 года.

С 28 января скорый поезд «Экспресс» №847/848, следующий из Новокузнецка в Новосибирск, перестанет курсировать по субботам.

«Таким образом, совершить поездку из Новокузнецка в Новосибирск в скором поезде и обратно можно будет ежедневно, кроме среды и субботы, при этом расписание движения поезда остается без изменений», — сообщили в «Кузбасс-пригороде.

Представители компании просят пассажиров планировать свои поездки заранее с учётом изменений.

Дополнительную информацию можно получить с 8:00 до 20:00 часов по телефонам +7 (3842) 32-37-17 или +7 (905) 968-90-70.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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