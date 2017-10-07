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Кузбасс
Скульптура героев мультфильма «Маша и Медведь» появилась в Таштаголе

Скульптура героев мультфильма «Маша и Медведь» появилась в Таштаголе

Арт-объект украсил территорию одной из школ города.

Деревянная скульптура героев мультипликационного сериала «Маша и Медведь» появилась в Таштаголе. Новый арт-объект украсил территорию средней школы №9.

Скульптуру из кедра за полтора месяца вырезал таштагольский художник-резчик Андрей Любченко. Высота фигуры Маши составляет один метр, Медведя – 1,7 метра.

В 2014 году на  территории школы установили «Грибную полянку» из 11 грибов, вырезанных из кедра, а также – деревянные лавочки с медведем и зайцем, рассказали в пресс-службе областной администрации.

Всего в муниципалитете насчитывается около 200 деревянных скульптур.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.

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