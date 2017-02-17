Следком и прокуратура начали проверку после того, как к годовалой новокузнечанке не приехала скорая

Следком Кузбасса организовал доследствннную проверку после того, как житель Новокузнецка сообщил в Сети, что не дождался скорой помощи для годовалой дочери.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проведения доследственной проверки взят на контроль руководством Следственного управления СК РФ по Кемеровской области», – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В четверг, 16 февраля, около 20:00 в Новокузнецке годовалой девочке стало плохо, у неё поднялась высокая температура и началась рвота. В 22:03 родители новокузнечанки вызвали скорую. По словам отца девочки, спустя час диспетчер сообщила, что в Орджоникидзевском районе всего две машины и им нужно ждать бригаду неопределённое время. Прождав помощи до 00:22, родители ребёнка отменили вызов и отвезли её в больницу самостоятельно.

«Дочка лежит под капельницей. Жена поит её из шприца, ей много пить сейчас нельзя, снова открывается рвота. У нас или отравление, или ротовирусная инфекция. Это, конечно, лечится, а если бы случилось что-то ещё серьёзнее и меня, например, не было бы дома, чтобы тогда было? Я этого так не оставлю», – рассказал Сибдепо отец девочки Андрей Сазыкин.

По словам собеседника онлайн-журнала, он уже обратился с жалобой на работу скорой помощи к главе города Сергею Кузнецову. В администрации Новокузнецка данный факт подтвердили. По сообщению ведомства, уполномоченные лица разбираются в обстоятельствах произошедшего.

В прокуратуре Кемеровской области также заинтересовались случившимся. В пресс-службе сообщили, что при выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.