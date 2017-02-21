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Следком Кузбасса просит помочь найти пропавшую девятилетнюю девочку

Следком Кузбасса просит помочь найти пропавшую восьмилетнюю девочку

За информацию о местонахождении Светланы Дудиной объявлено вознаграждение в полмиллиона рублей.

20 июня 2016 года в посёлке Звезда Ленинградского района пропала восьмилетняя Светлана Дудина. Известно, что в день исчезновения её по направлению к дому подвозил отчим, который высадил ребёнка на окраине посёлка. Светлана одна шла домой, где так и не появилась до настоящего времени, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту исчезновения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Следком Кузбасса опубликовал на своём сайте информацию о поиске малолетнего ребёнка.

«Данная ориентировка размещена на всех сайтах Следственного комитета Российской Федерации. Это стандартная процедура по поиску без вести пропавших лиц», – рассказала Сибдепо представитель пресс-службы областного СУ СК РФ Ирина Мазеева.

Светлане на вид восемь лет. Её рост составляет около 120 см, она имеет худощавое телосложение и опущенные плечи. Лицо девочки овальное, бледное, глаза голубые.

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Всех, кто знает, где находится Светлана, просят позвонить по бесплатному в России номеру 8-800-700-54-52 или 102. ГУВД Краснодарского края объявил вознаграждение за информацию о местонахождении девочки в размере 500 000 рублей. Анонимность гарантируется, экстрасенсов просят не беспокоить сотрудников полиции.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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