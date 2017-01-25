Следком начал проверку после опоздания скорой помощи к роженице в Кемерове

Следственный комитет проводит доследственную проверку по сообщению о халатности врачей скорой помощи в Кемерове. Напомним, жительница областного центра вызвала медиков в ночь с 31 декабря на 1 января. Она ждала специалистов два часа. В итоге роды принял муж. По данному факту прокуратура организовала проверку.

«Следствию предстоит установить, надлежащим ли образом должностные лица контролировали и организовывали выезд бригад скорой помощи, предусмотрен ли механизм оперативной замены автомобиля, если, выехав на вызов, происходят непредвиденные ситуации, например, поломка или авария», — сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

В рамках проверки правоохранители запросят необходимые сведения из медицинского учреждения.

Ранее Сибдепо сообщал, что главного врача «Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи» Евгения Аверьянова уволили после опоздания медиков к роженице в столице Кузбасса.