Следком организовал проверку по факту гибели пенсионера на пожаре в Кемеровском районе

ЧП произошло 12 октября в посёлке Пригородном на улице Центральной.

В четверг, 12 октября, в Кемеровском районе в посёлке Пригородном горел частный дом. Сигнал о возгорании на пульт диспетчера МЧС поступил в 20:18. По указанному адресу незамедлительно выехали спасатели.

«На момент прибытия первого подразделения МЧС дом и веранда горели открытым пламенем. В результате пожара у дома обгорела обрешётка крыши, а у веранды сгорела обрешётка крыши, обгорели стены внутри и снаружи», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с газовым оборудованием. К тушению пожара привлекались 16 человек и пять единиц спецтехники. Полностью потушить пламя спасателям удалось в 20:41.

После того, как пожар был ликвидирован, в доме нашли тело пожилого мужчины.

«Предварительно установлено, что в результате пожара погиб 70-летний мужчина. На протяжении нескольких дней он злоупотреблял спиртными напитками», — рассказали Сибдепо в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.