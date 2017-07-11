Следком организовал проверку после закрытия садика из-за радиации в Кемерове

Ход доследственной проверки находится на контроле руководства СУ СК РФ по Кемеровской области.

Во вторник, 11 июля, Следственное управление Следственного комитета по Кемеровской области организовало доследственную проверку после закрытия из-за радиации детского сада №47 в столице Кузбасса. За ходом проверки следит руководство областного Следкома.

«В рамках проверки будет установлено, по какой причине в дошкольном учреждении уровень радона превышает допустимые нормы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Кемерове судебные приставы приостановили работу дошкольного учреждения на 60 дней из-за большого уровня радона в воздухе.