Следком прекратил дело об убийстве и изнасиловании новокузнечанки Виктории Реймер

Ранее стало известно, что обвиняемый в совершении преступления погиб в СИЗО.

Следственный комитет прекратил уголовное дело об убийстве и изнасиловании 12-летней новокузнечанки Виктории Реймер. Ранее Сибдепо сообщал, что обвиняемый в совершении преступления покончил с собой в СИЗО.

«Данное уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям – в связи со смертью обвиняемого», – пояснила Сибдепо помощник руководителя регионального следственного управления по связям со СМИ Надежда Ананьева.

Напомним, Виктория Реймер пропала 26 января. Её тело нашли только 1 февраля. По версии следствия, 40-летний мужчина надругался над девочкой и живой сбросил в штрек.