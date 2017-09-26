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Следком прекратил дело об убийстве и изнасиловании новокузнечанки Виктории Реймер

Следком прекратил дело об убийстве и изнасиловании новокузнечанки Виктории Реймер

Ранее стало известно, что обвиняемый в совершении преступления погиб в СИЗО.

Следственный комитет прекратил уголовное дело об убийстве и изнасиловании 12-летней новокузнечанки Виктории Реймер. Ранее Сибдепо сообщал, что обвиняемый в совершении преступления покончил с собой в СИЗО.

«Данное уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям – в связи со смертью обвиняемого», – пояснила Сибдепо помощник руководителя регионального следственного управления по связям со СМИ Надежда Ананьева.

Напомним, Виктория Реймер пропала 26 января. Её тело нашли только 1 февраля. По версии следствия, 40-летний мужчина надругался над девочкой и живой сбросил в штрек.

Дело Виктории Реймер: хронология трагедии и суицид обвиняемого

Обвиняемого в убийстве и изнасиловании новокузнечанки Виктории Реймер признали вменяемым

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Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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