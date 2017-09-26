Следком прекратил дело об убийстве и изнасиловании новокузнечанки Виктории Реймер
Ранее стало известно, что обвиняемый в совершении преступления погиб в СИЗО.
Следственный комитет прекратил уголовное дело об убийстве и изнасиловании 12-летней новокузнечанки Виктории Реймер. Ранее Сибдепо сообщал, что обвиняемый в совершении преступления покончил с собой в СИЗО.
«Данное уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям – в связи со смертью обвиняемого», – пояснила Сибдепо помощник руководителя регионального следственного управления по связям со СМИ Надежда Ананьева.
Напомним, Виктория Реймер пропала 26 января. Её тело нашли только 1 февраля. По версии следствия, 40-летний мужчина надругался над девочкой и живой сбросил в штрек.
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.