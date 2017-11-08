Следком прекратил уголовное дело о поражении током детей и женщин в бассейне в Кемерове

В Кемерове Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела по факту поражения током детей и женщин в бассейне «Северный». Напомним, ЧП произошло 4 мая 2017 года. Четыре женщины и три ребёнка находились в воде, когда один из сотрудников бассейна включил «тёплый пол». Всех, кто находился в бассейне, било током около минуты. Позднее по факту произошедшего возбудили уголовное дело, а также областная администрация организовала проверки в подобных заведениях города и области.

Как рассказал Сибдепо отец одного из пострадавших мальчиков, уголовное дело прекращено из-за отсутствия последствий у пострадавших, однако он считает данное решение несправедливым. До ЧП в бассейне врачи не видели каких-либо отклонений в развитии его 10-месячного сына, однако после происшествия у ребёнка диагностировали брадикардию.

«Сейчас мы стоим на учёте в кардиоцентре и обязаны каждые три месяца проверять сердце сына, чтобы быть уверенными, что нам ничего не грозит. При этом на руках у нас есть постановление о том, что жену и сына признали потерпевшими, но дело почему-то закрыли с непонятной для меня формулировкой. Наша семья так или иначе теперь привязана к больнице из-за случая в бассейне», — рассказал Сибдепо отец пострадавшего мальчика Антон С.

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В пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области редакции Сибдепо подтвердили, что в настоящее время уголовное дело действительно прекращено, но любая из сторон может обжаловать это решение.

«В рамках расследования уголовного дела всем потерпевшим были проведены судебно-медицинские экспертизы, которые показали, что какого-либо вреда здоровью потерпевшим причинено не было. Данное заключение было передано нам», — пояснили в ведомстве.

Также в Следкоме добавили, что судебные эксперты не имеют никакого отношения к ведомству. Это отдельная независимая структура, а потерпевшие имеют право обжаловать данное решение, после чего уголовное дело могут возобновить.

По словам кемеровчанина Антона С., его семья намерена обратиться за помощью в прокуратуру.

Отметим, что в настоящее время кемеровский бассейн «Северный» не работает. В спорткомплексе Сибдепо пояснили, что узнать, когда бассейн снова начнёт работать, можно недели через две, не раньше.