Следком проверит религиозные брошюры, в которых новокузнечане усмотрели призывы к суициду

Следственный комитет начал проверку после публикации в СМИ информации о религиозных брошюрах в Новокузнецке, в тексте которых якобы есть призывы к суициду. Напомним, конверты со «странным» текстом обнаружили у себя в почтовых ящиках жители одного из районов южной столицы Кузбасса. Буклеты распространяет местная «Новоильинская Церковь христиан Веры Евангельской».

«В рамках доследственной проверки будет проведена лингвистическая экспертиза, которая установит, содержатся ли в этих брошюрах призывы к самоубийству», – рассказали Сибдепо в пресс-службе областного Следкома.

По мнению руководителя информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакона Вячеслава Ланского, опасения новокузнечан о том, что текст «суицидальных» буклетов представляет прямую угрозу жизни детей, возможно, «являются отголосками громкой истории так называемых «групп смерти».

«Процитированные отрывки, конечно, адаптированы к современному языку достаточно свободно, но не противоречат тексту Священного Писания, призывающего нас, всех трудящихся и обременённых, к встрече со Спасителем. И не после смерти, а здесь и сейчас, ведь Царство Небесное находится, по слову Евангелия, внутри нас, в наших сердцах», – пояснил онлайн-журналу Вячеслав Ланский.

По словам пастора «Новоильинской Церкви христиан Веры Евангельской», распространяющей буклеты, их тираж составляет до 10 тысяч штук.