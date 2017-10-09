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Следком проводит проверку по факту падения 5-летнего киселевчанина из окна

Следком проводит проверку по факту падения 5-летнего киселевчанина из окна

ЧП произошло в воскресенье, 8 октября.

8 октября в Киселёвске пятилетний мальчик бросал с третьего этажа разные предметы, в какой-то момент не удержался и выпал из окна. Известно, что ребёнок находился дома один с младшей сестрой, их мать отсутствовала.

«Прохожие обнаружили,  лежащего на земле ребёнка и вызвали скорую и полицию. Потерпевшего госпитализировали с ушибами внутренних органов», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Известно, что дети дома были одни несколько дней. Их ранее судимая мать употребляла наркотики. В настоящее время сестру потерпевшего мальчика изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. В отношении женщины будет решаться вопрос о лишении её родительских прав.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://cspsd-cr-spb.ru

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