Следком возбудил уголовное дело после гибели девушки на железнодорожных путях в Кузбассе

В среду, 15 ноября, на 221 километре перегона «Проектная – Мереть» около 4:30 грузовой поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку. Известно, что несовершеннолетняя проживала на станции Проектная Кемеровской области. По факту произошедшего Кемеровский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего».

«По результатам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела, в рамках которого в ближайшее время будут допрошены лица из ближайшего окружения несовершеннолетней, также будет установлен круг общения подростка в виртуальном мире», — говорится на сайте ведомства.

Также следователи проведут ряд экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.