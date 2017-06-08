Следком возбудил уголовное дело после поражения током детей и женщин в бассейне в Кемерове

Специалисты определили, что автоматический прибор, который должен блокировать попадание электричества в воду, не сработал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП в кемеровском бассейне «Северный». Напомним, 4 мая в спорткомплексе четыре женщины и трое детей получили удар током, когда находились в воде.

«В рамках проверки бассейн осмотрен следователем с участием эксперта-специалиста Ростехнадзора. Определено, что автоматический прибор, который должен блокировать попадание электричества в воду, не сработал», – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В рамках расследования дела потерпевшим проведут судебно-медицинскую экспертизу, которая установит тяжесть причинённого вреда здоровью.

Ранее Сибдепо сообщал, что после ЧП в «Северном» в области проверят все бассейны.