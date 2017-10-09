Следком возбудил уголовное дело после смерти школьницы у ТЦ «Север» в Кемерове

По предварительным данным, 15-летняя школьница подышала из баллончика с газом для бытовых приборов.

В воскресенье, 8 октября, около 17:30 в Рудничном районе Кемерова возле ТЦ «Север» умерла 15-летняя школьница. По факту произошедшего Следственные органы Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«По предварительным данным, в дневное время девочка гуляла с подругой. Со слов последней, потерпевшая подышала из баллончика с газом для бытовых приборов, после чего ей стало плохо, и она упала. Подруга испугалась и убежала, скорую вызвали прохожие», — рассказали Сибдепо в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть подростка. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти школьницы.

Известно, что девочка воспитывалась в полной семье, на учёте в ПДН и КДН не состояла. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.