Происшествия
Кузбасс
Следком: выпавшая из окна девочка пыталась полетать с зонтиком

Следком: выпавшая из окна девочка пыталась полетать с зонтиком

Ранее шестилетняя жительница Берёзовского посмотрела фильм, где главная героиня перемещалась таким образом.

В Кузбассе Следственный комитет проводит проверку по факту падения шестилетней девочки из окна четвёртого этажа. Известно, что юная жительница Берёзовского незадолго до происшествия посмотрела фильм, в котором главная героиня летала с помощью зонтика. Когда дедушка ненадолго оставил девочку одну дома, она обулась, взяла зонтик и спрыгнула вниз.

Лежащую на земле девочку обнаружили прохожие и вызвали скорую, а также полицию. В настоящее время её жизни ничего не угрожает.

«На месте падения ребёнка следователем обнаружен зонт в раскрытом состоянии, спицы которого вывернуты вверх. По предварительной информации потерпевшая проживает с дедушкой и бабушкой, в этот день находилась под присмотром деда. Отец и мать малышки лишены родительских прав», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В рамках доследственной проверки сотрудники Следственного комитета проанализируют причины и условия, способствовавшие падению ребёнка с высоты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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