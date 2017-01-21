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Следователи проводят проверку по факту гибели двух новокузнечан на пожаре в девятиэтажке

Возгорание в многоквартирном доме произошло в 6 утра субботы, 21 января.

В Кузбассе организовали доследственную проверку по факту гибели двух новокузнечан на пожаре в девятиэтажке по улице Косыгина. Возгорание на 5 этаже произошло рано утром 21 января.

По данным кузбасского Следкома, в ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили в квартире, где произошло возгорание, тело 49-летнего хозяина. Также в больнице скончалась 58-летняя женщина, которая проживала в этой девятиэтажке.

Ранее Сибдепо сообщал о том, что предварительной причиной пожара названа неосторожность при курении. Огнеборцы спасли 10 человек. Все они обратились за медицинской помощью. Шесть человек госпитализированы с признаками отравления угарным газом.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Соцсети.

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