Случайно утопившую внука в ванне киселевчанку осудили

Весной 2017 года 45-летняя женщина на несколько минут одного в ванне с водой оставила восьмимесячного внука.

В Киселёвске суд признал виновной 45-летнюю женщину в гибели её восьмимесячного внука. 6 мая 2017 года горожанка купала малыша. В какой-то момент она поместила ребёнка в специальное удерживающие устройство в наполненной ванне, затем на несколько минут вышла из комнаты, а когда вернулась, мальчик лежал в воде и не подавал признаков жизни.

«Она тут же вызвала скорую, до прибытия медицинских работников оказывала первую помощь самостоятельно. Врачи констатировали смерть младенца. Следует отметить, что семья неполная, многодетная, потерпевший – четвёртый ребёнок», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Мать ребёнка в тот день употребляла спиртные напитки. Других детей незамедлительно изъяли из семьи и поместили в приют. В настоящее время в отношении матери несовершеннолетних решается вопрос о лишении её родительских прав.

Бабушку погибшего ребёнка суд приговорил к 10 месяцам исправительных работ. Также из заработной платы киселевчанки буде взыматься 5% средств в счёт государства.