В Белове в результате ДТП погиб мотоциклист
ВАЗ и Yamaha столкнулись на улице Юбилейная вечером 2 июня.
Вечером 2 июня в Белове на улице Юбилейная произошло смертельное ДТП. Авария унесла жизнь мотоциклиста.
Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, водитель мотоцикла Yamaha врезался в ВАЗ, потому что не учёл дистанцию.
«В результате столкновения водитель мотоцикла Yamaha получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в течении суток», — сообщили в областной Госавтоинспекции.
По факту происшествия проводится проверка. По информации ГИБДД, с начала года и по состоянию на 2 июня в целом по Кузбассу произошло уже 928 ДТП. Эти аварии унесли жизни 76 человек. Еще 1 258 человек получили травмы.
Фото: архив Сибдепо.