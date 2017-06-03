Авто
Кузбасс

В Белове в результате ДТП погиб мотоциклист

ВАЗ и Yamaha  столкнулись на улице Юбилейная вечером 2 июня.

Вечером 2 июня в Белове на улице Юбилейная произошло смертельное ДТП. Авария унесла жизнь мотоциклиста.

Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, водитель мотоцикла Yamaha врезался в ВАЗ, потому что не учёл дистанцию.

«В результате столкновения водитель мотоцикла Yamaha получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в течении суток», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

По факту происшествия проводится проверка. По информации ГИБДД, с начала года и по состоянию на 2 июня в целом по Кузбассу произошло уже 928 ДТП. Эти аварии унесли жизни 76 человек. Еще 1 258 человек получили травмы.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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